Bu mu ifade özgürlüğü sahtekar Yılmaz Özdil! ‘Beyni emcüklenmiş gerizekâlısınız’
Geçtiğimiz gün Dilbura Y. İsimli bir kadının sokak röportajında kullandığı ve Türk milletine "Beyni emcüklenmiş gerizekalılar" dediği sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından, Yılmaz Özdil, genç kadını savunarak sözde ‘ifade özgürlüğü’ adına bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada ise Yılmaz Özdil’e “sana beyni emcüklenmiş deseler, mahkemeye koşmayacak mısın?” yorumunda bulunuldu.
Dilbura Y., sokak röportajında ifade ettiği sözlerle, hakareti ve toplumu provoke eden sözleri nedeniyle tutuklanmıştı. "Beyni emcüklenmiş gerizekalılar" ifadesi, ciddi bir hakaret niteliği taşırken, Özdil'in bu durumu görmezden gelerek olayı sadece ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesi, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Birçok kişi, Özdil'in bu yaklaşımını sahtekarlık olarak nitelendirerek, "Sana beyni emcüklenmiş gerizekalı deseler mahkemeye koşmayacak mısın?" sorusu, bu tür hakaretlerin ne denli rahatsız edici ve cezai bir durum oluşturduğunu gözler önüne serdi.
Dilbura Y.'nin tutuklanması, sadece ifade özgürlüğü tartışmalarının ötesine geçerek, toplumda hakaretin sınırlarını ve bunun hukuki sonuçlarını yeniden gündeme taşıdı. İfade özgürlüğü önemli bir hak olsa da, bu hakkın başka bireylere yönelik ağır hakaretler içermesi, toplumda ve hukuk sisteminde kabul edilemez olarak değerlendiriliyor.
Medya
Mustafa Sabri Beşer, "Tenhada kıstırmayı arzulamadıysam namerdim" dediği Yılmaz Özdil'in o hareketini övdü! "Selçuk Bayraktar" detayı şaşkına döndürdü
ÖNE ÇIKAN VİDEO