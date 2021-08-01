Bu millete işte bu yüzden diz çöktüremiyorlar! Kadınlardan Şerife Bacı’yı hatırlatan hareket

Yeni Akit / Ankara

Marmaris’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir, ekiplere su taşırken etrafını alevlerin sarması sonucu hayatını kaybederek tüm ülkeyi hüzne boğdu. Ancak mücadele sırasında şehit olan diğer görevliler ve yangın bölgelerinde, çocuklarını, evlerini bırakarak ateşe koşan Anadolu kadınları, Türkiye’nin darbeyle, sabotajlarla diz çökmeyeceği gibi, orman yangınlarıyla da diz çökmeyeceğini gösterdi.

Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi mücadele etti

Vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadelede adeta seferberlik ilan etti. Yangın bölgelerindeki vatandaşlar, sahip oldukları tankerlerin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle itfaiye ekiplerine su yetiştirirken, genci yaşlısı yüzlerce vatandaş yangının evlere yaklaşmaması için yangın söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf ettiler. Vatandaşlardan kimi su şişeleri ile alev alan yerleri söndürmeye çalışırken, birçok vatandaş ise itfaiye erlerine ulaşan hortumları sırtlanarak müdahalenin etkili olmasını sağladılar. Söndürme çalışmalarının yanı sıra birçok vatandaş da söndürmeye katılanlara su, buz, soda ve ayran taşıdı. Söndürme çalışmalarında fenalaşan bazı vatandaşlara ise ilkyardım ekipleri ve diğer vatandaşlar müdahale etti. Köylü kadınların, yangın bölgesine yaklaşan itfaiye araçlarından aldıkları devasa hortumları, ateşin yanına kadar büyük özveriyle sırtlarında taşırken, “Kurtuluş Savaşı’nda sırtında top mermisi, mühimmat taşıyan, cephede kora kor düşmanla savaşan Nezahat Onbaşı’lar, Şerife Bacılar, Erzurumlu Kara Fatma’lar, Halime Çavuşlar, Gördesli Makbule’ler, Çete Emir Ayşeler gibi yangınlara karşı canını hiçe sayarak mücadeleye katılan kadınlarımız, gençlerimiz varken bu vatan diz çökmez!” dedirttiler.