Bu mezgit görenleri şaşkına çevirdi
Ordu'da balıkçıların ağlarına kilogram ağırlığında mezgit takıldı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-mezgit-gorenleri-saskina-cevirdi-92217
Türkiye'nin o hamlesi, tüm dünyayı ters köşe yapmıştı! Necmettin Batırel, "Bundan sonra bizi kimse tutamaz" diyerek büyük müjdeyi verdi
Ordu'da balıkçıların ağlarına kilogram ağırlığında mezgit takıldı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-mezgit-gorenleri-saskina-cevirdi-92217
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