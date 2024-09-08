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Yaşam Bu mezgit görenleri şaşkına çevirdi
Yaşam

Bu mezgit görenleri şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-08 18:01:00 -
Bu mezgit görenleri şaşkına çevirdi

Ordu'da balıkçıların ağlarına kilogram ağırlığında mezgit takıldı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-mezgit-gorenleri-saskina-cevirdi-92217

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