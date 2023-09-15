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Yerel Bu mezar bir asırdır yolun ortasında, kime ait olduğunu ise bilen yok
Yerel

Bu mezar bir asırdır yolun ortasında, kime ait olduğunu ise bilen yok

Yeniakit Publisher
2023-09-15 12:04:00 -
Bu mezar bir asırdır yolun ortasında, kime ait olduğunu ise bilen yok

Tokat'ta yaklaşık olarak 100 yıldır yolun ortasında kalan mezar görenlerin dikkatini çekerken mezarın kime ait olduğu bilinmiyor.

Tokat merkez Erenler Mahallesi Sofular Sokak’ta yol ortasında kalan mezar görenlerin dikkatini çekiyor. Bölgede yapılan binalar ve yol çalışmaları sırasında yol ortasında kaldığı değerlendirilen mezarın yaklaşık 100 yıldır aynı yerde olduğu iddia ediliyor. Yol ortasında bulunan mezar geçmişte Belediye tarafından yolun kenarına alınarak sokakta trafik akışı sağlandı. Mahalle sakinleri, bazı şoförlerin mezarı fark etmeyerek mezara çarptığı söyledi.

 "Ben 63 yaşındayım bu mezar benden öncede burada vardı"

Mezarın yaklaşık olarak 100 yıldır aynı yerinde olduğunu belirten Namık Polat, "Ben bu mahallede doğum büyüdüm 63 yaşındayım. Bu mezar kime ait bilinmiyor, Müslüman mı yoksa ecnebi mi kimse bilmiyor. Burada eskiden taş yığını vardı ve bu mezar şuankinden daha geniş bir alandaydı. Daha sonrasında belediye yolun genişlemesi için bu mezarı yan tarafa aldı. Mezarda baş kısımda bulunan taştan iki tarafında da var. Biraz yukarıda erenler mezarlığı var, Tokat'ın en büyük mezarlığıdır. Benim çocukluğum bu mezarla yan yana geçti, bu mezarı yolun kenarına aldılar. Eskiden mezarın baş kısmında mum yakmak için alan vardı. Bu da Müslüman birisi olmadığını gösterebilir. Kızım yeni şoför arabasıyla geri geri gelirken çarpmış, böyle ufak tefek olaylar olabiliyor. Yolun ortasında olsaydı arabalar geçemeyecekti. Belediye güzel bir iş yaparak kenara almış. Ben 63 yaşındayım bu mezar benden öncede burada vardı, belki benden 40 50 yıl öncesinde de bu mezar buradaydı" şeklinde konuştu.

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