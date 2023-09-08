Bu meyve kanser riskini azaltıyor

Zengin antioksidan içeriği sayesinde kanserli hücrelere karşı savaşmasıyla bilinen böğürtlenler, meyve verilmesi sonrasında doğayı süslemeye başladı. Özellikle akciğer kanseri ve kolon kanseri riskini azaltması ve kan şekerini dengeleyici özelliğe sahip olmasıyla bilinen böğürtlenlere, Buldanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Buldan'nın 1150 rakımlı Yayla Mahallesinde her yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kadar bol miktarda böğürtlenin doğal olarak yol kenarlarında ve ağaçlık alanlarda yetiştiğini dile getiren Adnan Kaval, “Böğürtleni biz Buldanlılar olarak Moramıt olarak biliyoruz. Ahududu da deniliyor. Bu aylarda Buldan’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetiştiği ve doyumsuz bir lezzeti olduğu için dalından koparıp yiyoruz. Toplaması biraz zahmetli ama yemesi çok keyifli. Ayrıca reçeli de kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmez bir lezzeti. Şükürler olsun ki rabbimize, böyle güzel nimetleri bizlere veriyor. Bizlerde sağlık deposu bu nimetlere erişebiliyoruz” dedi.

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