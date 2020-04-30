Bu meslek lisesi ultraviyole ışınlarla 27 bin adet ‘cerrahi maske’ üretti

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ultraviyole (UV) ışınları altında 4 saat bekletilerek sterilize olan cerrahi maskelerden 16 günde 27 bin adet üretti. Üretim hedeflerini yükseltmek istediklerini belirten öğretmenler, virüs salgınından sonra da maske üretimine devam edeceklerini kaydetti.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde UOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek amaçlı bir araya gelerek 2 katlı cerrahi maskelerden üretmeye başladı. Günde yaklaşık 2 bin adet üretilen maskeler UV ışınları altında 4 saat bekletilerek sterilize ediliyor. Çeşitli adımlardan geçtikten sonra kullanıma hazır hale getirilen maskeler paketlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Öğretmenlerin yoğun mesai harcaması sonucu 16 günde 27 bin adet üretilen maskelerin üretimine, kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla virüs salgını sürecinden sonra da devam edileceği bildirildi.

“Hedefimiz üretim kapasitesini artırmak”

UOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Ünal, gönüllülük esasıyla çalıştıklarına değinerek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda meslek lisesi öğretmenlerimizin gönüllülük esasına göre üstün çabaları doğrultusunda UOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak günlük 2 bin adet cerrahi maske üretmekteyiz. Amacımız bu sayıyı en kısa zamanda 6 binlere çıkarmak. 16 öğretmenimiz bu süreçte sahneye çıktılar, ellerini taşın altına koydular. Onlarla birlikte üretiyoruz. Maskelerimizin sterilizasyon özelliği var. UV ışınları altında 4 saat bekletmenin ardından poşetleme ve paketleme yapıyoruz. 13 Nisan’dan bu güne 27 bin tane ürettik ve devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Uşak’taki insanların yüzde 51’inin tekstil sektörü içinde olduklarını belirten Ünal, maskenin bu sektörde fazlaca kullanılması dolayısıyla, üretime virüs salgınından sonra da devam edeceklerini kaydetti.