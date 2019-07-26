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Bu merkez kanser hastası çocukların ve kemik iliği bekleyen hastaların umudu olacak

Kayseri’de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile yapımına devam eden Erciyes Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, Türkiye’de, hem Avrupa hem de Amerika tarafından kabul edilen ve yapılan nakillerin Avrupa ve Amerika standartlarında olduğunu belgeleyen JACIE akreditasyonlu ilk merkez olarak açılacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:32
Bu merkez kanser hastası çocukların ve kemik iliği bekleyen hastaların umudu olacak

Kayseri’de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile yapımına devam eden Erciyes Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, Türkiye’de, hem Avrupa hem de Amerika tarafından kabul edilen ve yapılan nakillerin Avrupa ve Amerika standartlarında olduğunu belgeleyen JACIE akreditasyonlu ilk merkez olarak açılacak. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükcü, “Merkezin inşaatı bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak” dedi.


Hayırseverlerin desteği ile temeli atılan Erciyes Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 5 katlı ve 27 metrekare odalardan oluşan 60 yatak kapasiteli, anne ve çocuk için en modern şartlarda inşa ettirilen hastanede, Türkiye’de ilk defa çocuk nakil üniteleri arasında JACIE akreditasyonunu alan merkez olarak hizmet verecek.


Merkez hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükçü, “Şuanda inşaatı devam eden Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Erciyes Kemik İliği Nakli Hastanesi Kayserili hayırseverlerimizin destekleriyle ve KANKA ismini verdiğimiz Kansere Karşı Birlikte Derneğimizin çalışmaları sonrasında şuanda betonarme kısmı bitmiş olan ve ileride Türkiye’nin en büyük çocuk hematoloji, onkoloji ve kemik iliği hastanesi olacak olan bir hastanemizdir. Biz bu hastanenin bitirilmesi için hayırseverlerimizle birlikte elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Şuana kadar hastane için hayırseverlerimizden ciddi destekler gördük. Bu konuda Bakanım Mehmet Özhaseki’nin destekleri sonucunda Kayserili hayırseverler grup olarak bu hastanenin yapımını üstlendiler ve hala devam etmektedir. Kayseri Valimizi Şehmus Günaydın’a teşekkür ederim. O da, Kayseri’ye geldikten sonra çocuk hastanesinin bitmesi için çok büyük destek veriyor. Bu konuyu uhdesine aldı. Bizlerde kurduğumuz dernekle birlikte bu hastanenin bitirilmesi için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Dünyada çocuklarda kanser üzerine yapılabilen her türlü tedavinin bu merkezde de yapılabileceğini kaydeden Karakükcü, “Hastanemizde hematoloji hastalarının yanında daha çok çocuklarda kanser üzerine bir hastane olacak. Özellikle lösemili, lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi yapılabiliyorsa, her türlü tedavisini yapabilecek bir hastanedir. Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Bu hastane Türkiye’nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak. İçerisinde yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası olacak ki, bu sayı Türkiye’de hiç yok. Avrupa’da birkaç yerde ve Amerika’da sayılı merkezlerde bu kadar var. Bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak. Şuanda bile yurtdışından buraya hastalar geliyor” şeklinde konuştu.


JACIE akreditasyonu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Karakükcü, “Hastanemizin bir özelliği ise JACIE akreditasyonudur. Biz mayıs ayı itibariyle Türkiye’de ilk kez JACIE akreditasyonu alan çocuk kemik iliği nakli merkezi olduk. Şuana kadar çocuklarda JACIE akreditasyonu yoktu. JACIE akreditasyonu hem Avrupa hem de Amerika tarafından kabul edilen ve yapılan nakillerin Avrupa ve Amerika standartlarında olduğunu belgeleyen, yurtdışı kaynakların denetlediği ve bu kalitede nakil yaptığınızı belgeliyorlar. Bunu almak kolay bir şey değil. 2 yıl boyunca doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından diğer personellere kadar yapılan çalışmanın ürünüdür. Bizim yaptığımız nakillerin medikal ve hasta bakımı anlamında dünya kalitesi üzerinde olduğunu gösteren bir belgedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:32
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