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Bu maske yüzünüzdeki lekelere veda edin

Sivilce izlerini gidermek için bir maske arıyorsanız bu maske tam size göre. Hassas bir cildiniz varsa uygulamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:16
Bu maske yüzünüzdeki lekelere veda edin

Malzemeler içinde yer alan tarçının anti mikrop özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde bakterilerin sebep olduğu hastalıkları önler. Hindistan cevizi ise iltihapları yok etme özelliğine sahiptir. Antibakteriyel özelliğe sahip olan bal da lekelerin gitmesine yardımcı olur.

MALZEMELER

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu (Hassas cilde sahip olanlar, kullanmayabilir)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI:

Tüm malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştıralım.

Göz ve dudak çevreniz hariç bu karışımı temiz yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin.

Cildinizde bir yanma olacaktır, yanma başladıktan sonra en az 10 dakika daha maskeyi cildinizde bekletmeye çalışın. Ardından ılık su ile cildinizi yıkayın ve kreminizi sürün.

Maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:16
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