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Sağlık Bu maske Kovid'i tespit ediyor!
Sağlık

Bu maske Kovid'i tespit ediyor!

Japon uzmanlar ışık altında virüsü tespit edebilen bir maske geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:54:00 - 2021-12-08 13:26:26
Bu maske Kovid'i tespit ediyor!

Japon bilim adamları, koronavirüs sürecinde müthiş bir buluşa imza attılar.

Japonya'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Kovid-19 test sürecinde kritik önemi olacak bir buluşa imza attı. Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak Kovid-19'u teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Bilim insanları dişi devekuşlarına koronavirüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte ederek, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı.

Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Kovid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti. Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi.

Kovid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.

Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Kovid-19 test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.

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