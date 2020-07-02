Bu manzaraya yürek dayanmaz! Zalim Hinduların zulmü altındaki Keşmir'den acı kare

Keşmir’in kuzeyindeki Sopore’deki çatışmalar sırasında üç yaşındaki torunu ile bölgeden geçen Beşhir Ahmed de hayatını kaybetti. Minik çocuğun dedesinin cansız bedeni üzerinde çaresizce oturduğu anı gösteren fotoğraf dünya gündemine oturdu. Aile, Hint askerlerinin Ahmed’i zorla aracından çıkarıp katlettiğini anlattı.

Aracından zorla çıkarıp öldürdüler

Keşmir’in Hindistan kontrolünde bulunan kuzeyindeki Sopore bölgesinde silahlı güçler ile devriye gezen Hint askerleri arasında çıkan çatışma sonucu bir Hint askeri ve bir sivil hayatını kaybetti. Çatışma sırasında 3 yaşındaki torunu ile bölgeden geçmekte olan Beşhir Ahmed’in mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. TRT World’un aktardığına göre, ailesi, Beşir Ahmed’in aracından zorla çıkartıldığını ve soğukkanlılıkla öldürüldüğünü belirterek, Hint güvenlik güçlerinin iddiasını yalanladı. Bölgeden gelen Beşir Ahmed’in 3 yaşındaki torununun fotoğrafı ise dünya gündemine oturdu. 3 yaşındaki çocuğu dedesinin cansız bedeniyle birlikte gösteren fotoğraf Hindistan yönetimi altında Keşmir halkının çektiği acının ve çaresizliğin karesi olarak sosyal medyada paylaşıldı. 3 yaşındaki çocuğun fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından Eylül 2000’de İsrail işgal güçlerince babasıyla birlikte öldürülen 12 yaşındaki Muhammed al Durra’nın fotoğrafıyla karşılaştırıldı.

Müslümanlara yönelik operasyonlarda artış

Beşir Ahmed’in Srinagar şehri yakınlarında düzenlenen cenaze töreni, protesto gösterilerine sahne oldu. AFP’nin bildirdiğine göre Keşmirli Müslümanlar Ahmed’in öldürülmesinden Hint paramiliter güçlerini sorumlu tutan sloganlar attı. Cenazeye katılan yüzlerce Keşmirli Müslüman, “Özgürlük istiyoruz” sloganları ile bölgedeki Hindistan idaresini hedef aldı. Hindistan güvenlik güçleri ise Beşir Ahmed’in ölümünden sorumlu oldukları iddiasını reddeden bir açıklama yaptı. Hint güvenlik güçleri koronavirüs salgınıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında bölgede Müslüman halkı hedef alan operasyonları artırmış durumda.

İmran Han’dan çağrı

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’ın 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir’de oturum izni vermesi nedeniyle Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderlerine seslenerek Hindistan’ın bu girişiminin durdurulmasını istedi. Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasını ve demografik yapısının korunmasına yönelik anayasa maddesinin kaldırılmasını “illegal” olarak nitelendirdi.

(Kaynak: Yeni Şafak)