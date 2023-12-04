  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Berbat bir adamsın, gazeteciliğin de şaibeli! Yatacak yerin yok! Hadi yallah Berlin barlarına… Kitkat canavarı seni…”

4 Türk devi listeye girdi! Baykar'dan müthiş sıçrayış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında herkesi şok eden olay! Ahmet Hakan, "Artık ne derseniz deyin, meşrebinize kalmış” deyip o ilginç olayı duyurdu

Ergün Atalay'ın sözleri milyonları çılgına çevirmişti! TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifiyle ilgili yeni açıklama

Akşener’le ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! “Yok artık, daha neler” diyeceksiniz! Yer yerinden oynayacak

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Katar” hamlesi! Bu kararı aldı

ABD'liler 'Petrol yok' diyerek kuyuları kapatmıştı! O ilimizde beklenmedik gelişme, haber az önce verildi

O namussuzla ilgili flaş gelişme! Dünyanın kaç bucak olduğunu gördün mü şimdi alçak herif (galeri değil)
Yaşam Bu manzara mest etti
Yaşam

Bu manzara mest etti

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:56:00 -

Erzurum'da bulunan Tortum Şelalesi görenleri mest ediyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, kış ayına rağmen manzarasıyla mest ediyor.

Erzurum'un güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, kış aylarına girdiğimiz bu günlerde görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Erzurum şehir merkezinde kar ve soğuğun etkili olmasına karşılık 106 kilometre uzaklıktaki Tortum Şelalesi’nde bahardan kalma günler yaşanıyor. Şelalenin çevresinde bulunan çiftçilerin ot biçmesi ise dikkat çekiyor. Uzundere ilçesinde yer alan doğa harikası, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğaseverler için muhteşem bir seyahat rotası olan Tortum Şelalesi, hem yerel halkın hem de turistlerin keyif aldığı bir doğa kaçamağı olarak popülerliğini sürdürüyor.

Dronla kartopu savaşı
Dronla kartopu savaşı

Yaşam

Dronla kartopu savaşı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

O sazlık cayır cayır yanıyor
O sazlık cayır cayır yanıyor

Yaşam

O sazlık cayır cayır yanıyor

Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dant
Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dant

Yaşam

Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dant

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23