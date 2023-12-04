Bu manzara mest etti

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, kış ayına rağmen manzarasıyla mest ediyor.

Erzurum'un güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, kış aylarına girdiğimiz bu günlerde görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Erzurum şehir merkezinde kar ve soğuğun etkili olmasına karşılık 106 kilometre uzaklıktaki Tortum Şelalesi’nde bahardan kalma günler yaşanıyor. Şelalenin çevresinde bulunan çiftçilerin ot biçmesi ise dikkat çekiyor. Uzundere ilçesinde yer alan doğa harikası, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğaseverler için muhteşem bir seyahat rotası olan Tortum Şelalesi, hem yerel halkın hem de turistlerin keyif aldığı bir doğa kaçamağı olarak popülerliğini sürdürüyor.

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