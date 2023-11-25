Bu manzara göz kamaştırdı

Aydın’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yıldırımlar ile birlikte etkisini gösterirken, bulutların arasında batan güneş ilginç görüntü oluşturdu.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın’da il genelinde zaman zaman yağışlı hava etkili oluyor. Efeler ilçe merkezinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte güneşin bulutların arasından batması ise kameraya yansıdı. Bir yanda çakan şimşekler ve yağmur, bir yanda ise güneşin batışı ilginç görüntüler oluşturdu.

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