Bu makarna tarifi sizi şoke edecek Zamanın hızına 'dur' demek mümkün değil. Bu koşuşturmacada yemeklerimizi de son derece hızlı hazırlamak istiyoruz. İşte, böyle anlarda imdadımıza yetişecek hem lezzetli hem de bir pratik tarifi sizler için derledik.

Makarnayı sevmeyen yoktur! Makarna doğru teknikle pişirilince şahane bir ana öğün yerine geçer. Bir kase lezzetli makarnanın yanına hiçbir şey eklemesenizde hem midenizde hem ge gözlerinizde güller açtırır. Hızlıca karnınızı doyurmak istiyorsanız; makarna pişirirken mikrodalga fırından yardım alabilirsiniz. Mikrodalga fırında makarna nasıl pişirilir? Bir su bardağı makarnayı, mikrodalgaya uygun bir kaseye boşaltın. Makarnaların üzerini geçecek kadar sıcak su doldurun. Kaseyi mikrodalga fırına yerleştirin. Mikrodalga fırınınızın özelliğine göre makarnanız 4 ila 7 dakika arasında pişecektir. Makarnanın pişip pişmediğini kontrol edin. Uygun yumuşaklığa ulaştığında makarnayı süzün. Makarna piştikten sonra domates püresi, baharat ve yağı karıştırıp mikrodalga fırına sürün. Yaklaşık 1 dakika sonra sosunuz da hazır hale gelecektir. Arzu ederseniz sos ile makarnayı karıştırıp üzerine peynir serpebilirsiniz. Serptiğiniz peynirin erimesi içinde 30 saniye tabağı mikrodalgada bekletmeniz yeterli. Afiyet olsun. Şahane makarna pişirmenin püf noktası nedir?

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