THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Bu lokantada 1 Euro eşittir 1 TL!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir lokanta işleten Seyfettin Erdem başlattığı kampanya ile Türk lirası ile satış yapıyor.

14 Ağustos 2018 Salı 16:59
Bu lokantada 1 Euro eşittir 1 TL!

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmek adına işlettiği lokantada Türk lirası ile satış yapıyor.

Başkent Brüksel'deki Josaphat caddesinde lokanta işleten Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk lirasına destek vermek amacıyla lokantasında kampanya başlattığını anlattı.

Erdem, "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 avro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 avroya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik ekonomik girişimlere ilişkin Erdem, "Şu anda vatanıma gidip silahla savaşma durumum yok çünkü ekonomik bir savaş söz konusu. Ekonomik savaşta bir Türk askeri olarak ne yapabilirsem şu anda onu yapıyorum. Madem ekonomik savaş var ben de ekonomik olarak savaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Türkler tarafından takdir edildiğini aktaran Erdem, diğer vatandaşlara da benzer uygulamalara başlamaları çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:59
  1. Lokanta
  2. 1 euro
  3. 1 tl
  4. Türkiye'ye destek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
    2. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
    3. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
    4. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
    5. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
    6. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
    7. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
    8. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
    9. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
    10. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
    13. Konutta son dakika kampanya!
    14. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
    15. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
    16. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
    17. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
    18. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
    19. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
    20. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?