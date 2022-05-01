  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu lafın altından kalkamaz! Meral Akşener’e ‘Osmanlı’ ayarı
Gündem

Bu lafın altından kalkamaz! Meral Akşener’e ‘Osmanlı’ ayarı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, grup konuşmasında, 1908’de Osmanlı padişahı Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmesine Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu tepki gösterdi. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Twitter hesabından "Meral Akşener hanımefendi, dedem Sultan Abdülhamid Han'ın ayağından çıkan kir, hepinizden temizdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:57:00 - 2022-05-01 23:05:01
Bu lafın altından kalkamaz! Meral Akşener’e ‘Osmanlı’ ayarı

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu’ndan Meral Akşener’e tepki geldi. 

2.Abdülhamid’in 4.kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Twitter hesabından "Meral Akşener hanımefendi, dedem Sultan Abdülhamid Han'ın ayağından çıkar kir, hepinizden temizdir" dedi. 

Meral Akşener ne demişti!

Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşmasında, sözlerini 1908’de Osmanlı padişahı Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirmişti: “Değerli dava arkadaşlarım; Türk modernleşmesinin önünde, her zaman engeller olacak. Her devirde, mutlaka yeni Derviş Vahdetiler çıkacak. Her devirde, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde, bu vatanın; Bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek, Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adalet

Sen dıs güclere hizmet eden bir vatan hainisin.Devlet,millet,islam ve atalarımızın düsmanısın.De haydi hodri meydan sana ve avanene...Bizde ölümüne buradayız.Meydan bos degil meral …

Tayfun Selvi

ah Meral teyze ah sen kimsin de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ı kasderek böyle bir çıkış yapıyorsun o gün ki güruh zihniyet İngiliz diliyle hürriyet çığırtkanlığı yaparken 23 milyon km kare topraktan etti sıra kalan toptak parçasındamı size bu aklı bu yazıyı bu fikri verenlere selam edin Abdülhamid in torunları daha ölmedi uyumuyor kurt sisli havayı sever dikkat ediniz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay