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Bu kursa giden gençlere ayda bin 500 lira veriliyor

Geçen yıl faaliyete geçen ‘Hayata Yolculuk Projesi’ ile kursa katılım gösteren gençlere ayda bin 500 lira para ödeniyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:14
Bu kursa giden gençlere ayda bin 500 lira veriliyor

Geçen yıl yaşama geçen ‘Hayata Yolculuk Projesi’ ile dezavantajlı durumda olan gençlere iş eğitimi veriliyor. Kursa giden gençlere ayda bin 500 lira ödeniyor.

Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği 'Hayata Yolculuk Projesi', iş kulüpleri istihdama ivme kattı; iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci evden çıkardı. Devlet koruması altında olan, anne babası olmayan, hasta ve hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan öğrencileri kapsayan projeyle öğrenciler işbaşı eğitim programı yoluyla meslek sahibi olacak. Bu öğrenciler mezuniyet sonrası da özel sektörde işe yerleştirilecek.

Bir ay kursa gidene bin 500 lira

Program dahilinde günlük yaklaşık 50 lira cep harçlığı verilirken, bir ay kursa giden gençlerin eline yaklaşık ay sonunda bin 500 lira geçiyor. Türkiye'de ilk kez Muğla'da dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler için başlatılan Hayata Yolculuk Projesi ve Türkiye geneline yayılan iş kulüplerinin illerle birlikte ilçelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin çalışma hayatına alışmaları, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları ve istihdam edilmeleri hedefleniyor. Eğitime katılan öğrencilerin kredi ve bursları kesilmiyor, genel sağlık sigortalarını devlet karşılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:14
  1. Muğla
  2. ‘Hayata Yolculuk Projesi’

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