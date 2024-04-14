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Aktüel Bu kurabiyelerin içinde 4 bin dolar değerinde elmas var! Pastane sahibi: Lütfen geri getirin!
Aktüel

Bu kurabiyelerin içinde 4 bin dolar değerinde elmas var! Pastane sahibi: Lütfen geri getirin!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 19:01:00 -
Bu kurabiyelerin içinde 4 bin dolar değerinde elmas var! Pastane sahibi: Lütfen geri getirin!

4000 dolarlık bir elmas “Yok artık” dedirten bir olay gerçekleşti ve ardındaki “hata” herkesi şaşkınlığa uğratacak cinsten. İşte detaylar…

Bu kurabiyelerin içinde 4 bin dolarlık elmas var! Pastane sahibi uyardı: "Lütfen geri getirin..."

Müdavimi olduğunuz pastanenin sahibi size, kurabiyenizin içinde 4000 dolarlık bir elmas olabileceğini söylese ne yapardınız? “Yok artık” deseniz de bu olay gerçekleşti ve ardındaki “hata” herkesi şaşkınlığa uğratacak cinsten. İşte detaylar…

ABD'nin Kansas eyaletinden bir fırının sahibi, 4000 dolarlık elmas yüzüğünü kaybettiğini fark etti. Fakat buradaki asıl detay; yüzüğünü pastanede kaybetmiş olmasıydı.
Leavenworth'taki Sis Sweets Cookies & Café'nin sahibi Dawn Monroe, 36 yıldır parmağında bulunan yüzüğün mağazadayken bir noktada düştüğünü söyledi.

Monroe, verdiği röportajda mutfakta her yere bakmalarına rağmen hiçbir yerde bulamadıklarını anlattı.

Kendisi için çok kıymetli bu mücevherin büyük ihtimalle bir kurabiye hamuruyla piştiğini düşünen pastane sahibi, müşterilerine ilginç bir ricada bulundu.
Facebook sayfalarından yayın yapan Monroe, "Bulup getirirseniz, size sonsuza kadar borçlu kalırım" açıklaması yapan bir paylaşım yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müşterilerinden geri dönüş yapmasını bekleyen Monroe, yüzüğüne kavuşmayı hala bekliyor.

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