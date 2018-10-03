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Bu kür kemik erimesine çok faydalı

Sadece kemik erimesi değil, tansiyon ve damarlardaki kireçlenmeye karşı da faydalı...

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
Bu kür kemik erimesine çok faydalı


Kemik erimesine karşı, kan dolaşımını ve tansiyonu düzenleyen, damarlarda kireçlenmeyi önleyen ikiliyi öğrenmek ister misiniz: Limon ve sarmısak!

Onlara bir avuç kapari, biraz zencefil ve yumurta kabuğu yardımcı olunca kalp-damar sisteminiz ve vücudunuz güçlenir. En önemlisi hiç kuşkusuz kemik erimesine karşı yaptığı % 100 doğal kalsiyum desteği...

Nelerle nasıl hazırlardığına gelince:

40 adet limon

20 diş sarmısak

1 avuç kapari veya turşusu

20 adet çiğ yumurtanın kabuğu

2 çorba kaşığı toz zencefil

Bu 40 adet limonun suyunu sıkarak cam kavanoza koyun. Kavanozun mutlaka cam olmasına özen gösterin. 20 diş sarmısağı ezerek içine ekleyin.1 avuç kapariyi blendırdan geçirip limon suyuna katın. Kaparinin turşusunu da bu maksatla kullanabilirsiniz. 20 tane ama çiğ yumurtanın kabuğunu toz haline getirip karışıma ekleyin. Unutmayın sadece kabuk ekleyeceksiniz; akı sarısı olmayacak. Onları ayırın başka işlerinizde kullanırsınız. Sonra 1-2 çorba kaşığı toz zencefili de karışıma ilave edin ve buzdolabında 1 hafta bekletin.

Kullandığınız malzemeyi isterseniz yarı yarıya azaltılabilir ve daha az mikterde yapabilirsiniz..

Buzdolabında bir haftalık bekleme süresinden sonra hafif sıvık kıvamdaki karışımdan her sabah kahvaltıda veya kahvaltıdan sonra 1 fincan veya 1 çay bardağı için.

Fakat asla aç karnına içmemelisiniz. Kanı sulandırdığı için aspirin kullanmaktan özürlü olanlar karışımda kapari kullanmamalıdır. Çünki kapari bitkisi de kanı sulandırmaktadır..

DİPNOT: Alkol ve sigara kemik erimesini hızlandırır. Kadınlar erkeklere göre daha risklidir. Özellikle 50 yaşından sonra insanlarda kemik kaybı hızlanır. Menopoz en önemli faktör.. Erken menopoza girmek bu riski daha da güçlendirir.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
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