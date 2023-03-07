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Siyaset

Bu krizi nasıl aşacaksınız? Meral Akşener: HDP bulunduğumuz masaya gelemez!

6'lı masayı zehir zemberek sözlerle terk edip geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin yeşil ışık yaktığı HDP'ye kesin bir dille itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:06:00 -
Bu krizi nasıl aşacaksınız? Meral Akşener: HDP bulunduğumuz masaya gelemez!

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra, CHP'ye görüşme davetinde bulundu.

CHP tarafından yapılan açıklamalarda HDP'nin görüşme teklifine yeşil ışık yakıldı.

Masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'ye kesin bir dille kapıları kapattı.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:
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O masada defalarca iddia edildiği gibi o masada HDP yok. Mithat hocanın (HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar) söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Ama zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birinin bu ucube sistemin devamının ateşine odun olduğuna inandım.

Böyle bir sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık vs. gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama masaya asla getiremez.

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