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Yerel Bu köyün yarısından fazlası koronavirüse yakalandı
Yerel

Bu köyün yarısından fazlası koronavirüse yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kayaelması köyünün yarısından fazlasının koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:31:00 -
Bu köyün yarısından fazlası koronavirüse yakalandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 kişinin ikamet ettiği Kayaelması köyünde 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.

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