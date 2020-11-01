Bu köyün yarısından fazlası koronavirüse yakalandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kayaelması köyünün yarısından fazlasının koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 kişinin ikamet ettiği Kayaelması köyünde 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.