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Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL veriliyor

İtalya'da nüfusu 2 bin kişinin altına düşen bir köye yerleşip iş kuran ve en az 3 yıl yaşamayı taahhüt edenlere Molise Bölge Yönetimi tarafından 3 yıl boyunca her ay 700 euro yardım verilecek.

13 Eylül 2019 Cuma 17:12
Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL veriliyor

İtalya'da nüfus son yıllarda azalırken özellikle kırsal kesim bundan muzdarip. İtalyan yerel yöneticiler nüfusun iyice azaldığı köylere yerleşenlere çeşitli teşvikler veriyor. Son yıllarda bir çok bölgede denenen benzer teşviklere Molise bölgesi de eklendi. Molise'de nüfusu 2 bin kişinin altında olan bir köyde iş kurmayı ve en az 3 yıl yaşamayı taahhüt edenlere bölge yönetimi 3 yıl boyunca her ay 700 euro yardım verecek. Bu da 25 bin 200 euro (157 bin TL) yapıyor.

 

5 yılda 9 binden fazla kişi göç etti

Yetkililer köylerde hem nüfusu arttırmak hem de ekonomik canlılık kazandırmak için doğrudan yardım yerine bu teşvik sistemini tercih etti. 305 bin nüfuslu Molise'den son 5 yılda 9 binden fazla kişi göç etti.

Guardian'a konuşan Molise Belediye Başkanı Donato Toma "Eğer biz köylülere bağışta bulunsaydık, bu durum sadece bir hayır işi olacaktı. Biz ise insanların bu bölgelere taşınarak yatırım yapmalarını istiyoruz. Bundan dolayı bu defa farklı bir yol denedik." ifadesini kullandı.

Sambuca'da evler 1 euroya satışa çıkarıldı

İtalya'da içinde yaşayan kimse kalmadığı için bir çok köy tamamen boşaldı. İtalyan yetkililer bu köy ve kasabalara nüfus çekebilmek için bir çok tedbir ve teşviği devreye soktu. Sicilya Adası'nın Caltanisetta bölgesindeki Sutera kasabasında boşalan bölgeler mültecilere tahsis ediliyor. Sambuca bölgesinde ise boş ve bakımsız kalan evler 1 euro sembolik fiyatla ve restorasyon sözü karşılığında satışa çıkarıldı.

Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu üçüncü ülke

2014-2018 yılları arasında İtalya'da yaşayan İtalyan vatandaşlarının sayısı 677 bin azaldı. Göçler kırsal kesimden şehirlere veya başka Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. Yunanistan ve İspanya'nın ardından İtalya yüzde 9,9 işsizlik oranı ile Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu üçüncü ülke.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:12
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