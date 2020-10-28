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Yerel Bu köyde koronavirüs vakası görülmedi
Yerel

Bu köyde koronavirüs vakası görülmedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Bağlı Köyü'nde koronavirüs vakası görülmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:19:00 -
Bu köyde koronavirüs vakası görülmedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin 600 yıllık tarihe sahip Bağlı köyü Uludağ zirvesine 7 kilometre uzaklıkta. Bu köyde yaşayanlar yedikleri her şeyi ata tohumlarından kendileri yetiştiriyor. Tamamen organik beslenen Bağlı köylüleri, ekmeklerini kendi fırınlarında pişirip süt, et ve süt ürünleri ihtiyaçlarını da kendi hayvanlarından elde ediyor.

Yaklaşık 1000 rakımlı 500 kişinin yaşadığı köyde, her çeşit ve sebze ve bakliyatın yetiştiriliyor. Köylüler kendi kuru bakliyat, sebze ve meyvelerini de kendi bahçelerinden temin ediyor. Doğal beslenen köylülerden bu zamana hiç koronavirüse yakalanan olmadı. Köyden fabrikada çalışan çok insan olsa da hiç vaka görülmedi.

Köylerine dışarıdan toplu etkinlik için misafir kabul etmeyen Bağlı sakinleri, tüm etkinlikleri de iptal etti. Sosyal mesafe kurallarına azami önem verilen köy, çam ağaçlarıyla bezeli. Köylüler Mart ayından bu yana hiç bir koronavirüs vakasının görülmediğini ifade ederken, bundan sonra da vaka görülmemesi temennisinde bulundu.

Köylerinin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Bağlı köylüleri, “Tükettiğimiz her şeyi kendimiz köyümüzde yetiştiriyoruz. Dışarıdan hiçbir şey alıp yemiyoruz. Kuru bakliyat, sebze, meyve, et, süt, süt ürünleri ve ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. Tamamen sağlıklı besleniyoruz. Köyümüzün havası da çok temiz. Bugüne kadar hiç korona virüs vakası görülmedi. Köyümüzde dışarıda çok sayıda çalışan olmasına rağmen tedbirler en üst düzeyde. Köyümüzde hiçbir etkinlik düzenlenmiyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. İnşallah bundan sonrada görülmez” dedi.

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