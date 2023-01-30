Bu konuşmalar Türkiye’yi sarsar! Kim haklı, Müge Anlı mı Fadime teyze mi?

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Müge Anlı Tatlı Sert programına katılan Fadime Arslan, yeğenine kaçıp evleneceğini söyleyen kızını geri alabilmek için günlerdir stüdyoda sert tartışmalara giriyor.

Müge Anlı ile Fadime Arslan arasında da sert bir tartışma yaşandı.

Anlı, Fadime Arslan'ın çok konuştuğunu söyleyerek ona tepki gösterdi.

"Ağzı dili olmayan bir adamı bulmuşsun, eğer o da olmasa sen yalnız kalırsın." diyerek eşini işaret eden Anlı'ya, Arslan, "Sen onun nasıl şiddet eğilimli olduğunu bir görsen, kahrını ancak ben çekerim." karşılığını verdi.

Fadime Arslan'ın söyledikleri karşısında daha da öfkelenen Müge Anlı, tepkisini şöyle sürdürdü:

Bu çeneye, en şiddet eğilimsiz adam bile şiddet gösterir. Kadın bir yerde susmayı bilecek. Erkek senin kadar konuşamaz. Bir erkek seninle çene yarıştıramaz yani.