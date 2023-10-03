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Gündem Bu konak açılış için gün sayıyor: Doğudan batıya tüm mimari izleri taşıyor
Gündem

Bu konak açılış için gün sayıyor: Doğudan batıya tüm mimari izleri taşıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:39:00 -
Bu konak açılış için gün sayıyor: Doğudan batıya tüm mimari izleri taşıyor

Samsun’da yapılan ve Karadeniz Bölgesi’nin doğudan batıya tüm mimari izlerini taşıyan bu konak açılış için gün sayıyor.

 

Samsun’da yapılan ve Karadeniz Bölgesi’nin doğudan batıya tüm mimari izlerini taşıyan Sümbül Konağı Projesi açılış için gün sayıyor.

Yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaşan proje inşaatını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu yıl bitmeden Sümbül Konağı kafe ve restoran olarak hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni sosyal alanları kente kazandırmak yaptığı projeler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı’na alanın tarihi kimliğini yansıtarak, ziyaretçilerin zaman geçirmesi için yapımını sürdürdüğü Sümbül Konağı inşaatında sona gelindi. Yüzde 98 fiziki gerçekleşemeye ulaşan Sümbül Konağı’nda son rötuşlar yapılıyor. Yılsonuna kadar tamamlanarak açılması planlanan Sümbül Konağı kafe ve restoran olarak hizmet verecek. Atatürk Bulvarı ile Çifte Hamam Caddesi’nin kesiştiği noktasında, hafif raylı sistem güzergahı üzerinde konumlandırılan Sümbül Konağı, 532 metrekare büyüklüğünde, 2 katlı, 93 kişi kapasiteli olarak inşa edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

“Karadeniz bölgesinin mimari izlerini taşıyor”

 

Proje alanında incelemeler yaparak son durumla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çalışmalarda sona gelindi. Son rötuşlar yapılıyor. Burası kafe ve restoran olarak hizmet verecek. Konumu çok önemli bir nokta. İlçe transfer merkezine yakın Saathane Meydanı’nda. Bu konak herkesin buluşma, randevulaşma noktası olacak. Mimarisini de çok önemsedik. Karadeniz Bölgesi’nin tüm illerinin mimarisinin izlerini taşıyor. Özenle sürdürdüğümüz inşa sürecinin sonuna geldik. Bu yıl bitmeden bu konak, kafe ve restoran olarak hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

 

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