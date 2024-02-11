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Gündem Bu kıvraklık baş döndürür! Cemal Enginyurt'u yerin dibine batırdılar
Gündem

Bu kıvraklık baş döndürür! Cemal Enginyurt'u yerin dibine batırdılar

Yeniakit Publisher
2024-02-11 01:01:00 - 2024-02-11 01:45:22

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasette nasıl kıvırdığını tek bir video içinde gösterdiler.

X Platformunda yayınlanan bir videoda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un baş döndüren değişimi gözler önüne serildi.

Sonra

Cemal Enginyurt, CHP'den milletvekili oldum Allah CHP'den razı olsun. Ben bir tane hain görmedim CHP'de bu ülkeye gönülden bağlı insanlar. Ne yapacan İstanbul seçimini kazanacaksın. Yav kazanda bu millete hakaret etme, sokakta bulunan sakallı saldırıyor. Sen PKK'lısın diye, bunları sen dolduruyorsun.

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Yazıyor, MHP Bahçeli'yi sattı. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olursunuz diyorlar. Kimle bir olacaktık. Erdoğan'la birlikte olmayacaktık da kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık. Sabah ezan sesinden tiksiniyorum diyenler mi bir olacaktık. Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da bu ülkenin şerefli komutanlarının apoletini sökeceğim diyen apoletsizler mi bir olacaktık. Ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık. Başörtülülere böcek kara fatma diyenlerle Saadet Partililer nasıl bir araya geldi. Bizim AK Parti tabanıyla bir sorunumuz yok. CHP'nin tavanı YPG'li.
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