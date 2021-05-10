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Medya Bu kitap derhal toplatılmalı: Barış Murat Yağcı'dan büyük rezillik
Medya

Bu kitap derhal toplatılmalı: Barış Murat Yağcı'dan büyük rezillik

Survivor adlı rezil yarışma aracılığıyla birtakım çevrelerce tanınan Barış Murat Yağcı adındaki kişi, kitap yazdı. Yazdığı kitapta, kadınlarla yaptığı zinayı detaylıca anlatan Yağcı, sözde hak savunucularının kadına verdiği değeri de yeniden gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:06:00 - 2021-05-10 00:13:49
Bu kitap derhal toplatılmalı: Barış Murat Yağcı'dan büyük rezillik

Barış Murat Yağcı, piyasaya çıkarttığı kitabı ile sözde 'aydın' çevrelerin kadına verdiği değeri gözler önüne sererken, 'mahallesi'nin pisliklerini anlattı.

En ufak bir olayda kadın hakları diye ortalığa çıkan gürüh ise Yağcı'nın kitabına sus pus oldu. Kadınları aşağılayan Yağcı'ya tek kelime etmediler

Destek Yayınevi tarafından çıkartılan kitabında kadınlarla yaptığı zinayı detayları ile anlatan Yağcı, kullandığı ifadelerle 'yazıklar olsun' dedirtti. Kitap adını verdiği şeyin içinde, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" şeklinde ifadelerle sapkın dünyasının ahlaksızlıklarını detaylıca aktaran Yağcı, kendisine gelen tepkilerden sonra bir açıklama yayımladı.

Yağcı, kendisine tepki gösterenleri eleştirirken, sözlerinin kırpılmış olduğunu iddia etti.

Yağca, "Sosyal medyada kitabımın içenden bazı sayfaların paylaşıldığını görüyorum. Öncelikle, aradan seçilen o sayfaların olduğu bölümün başından bir alıntı da ben paylaşayım öyle girelim konuya,: "Zamanda geri gitsem farklı yapacağım şeyler olabilir ama bu hatalarımdan pişmanlık duyduğum anlamına gelmez. Tecrübeye çok değer veriyorum. Bazı tecrübelerin içinden geçmek gerekiyor. Hataysa onu da yapmak gerekiyor. Ne olduğunu ne histtirdiğini bilmen gerekiyor." dedi.

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