Irak’tan acil tahliye! 99 İspanyol asker Türkiye’ye getirildi
İspanya, Irak’ta artan füze ve dron saldırıları sebebiyle 99 askerini Türkiye’ye tahliye etti.
İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin Irak sahasına yansıması, uluslararası askeri varlığı da doğrudan etkiledi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak’ta görevli olan 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.
Robles, askerlerin 57'sinin terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda, 42'sinin ise Irak'taki NATO misyonunda görev yaptığını ifade etti. Robles, NATO misyonunda görev yapan askerlerin bulunduğu üssün yakınlarına füze saldırıları gerçekleştiğini ve bunun operasyonun yürütülmesini engellediğini belirtti.
