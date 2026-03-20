Siyonist İsrail’den Tahran’a yeni saldırı dalgası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi. İran basını saldırıları doğrulayarak, İran hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiğini duyurdu. Farklı bölgelerde meydana gelen patlamalar ve duyulan patlama sesleri ise amatör kameralara yansıdı.

Saldırıların rejime ait hangi unsurları hedef aldığı ya da can kaybına yol açıp açmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.