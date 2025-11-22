Bu kez zehirlenme haberi Rize'den! Tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
Rize’de bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra sütlü tatlı tüketen 40 öğrenci; mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Rize’de bir kız öğrenci yurdu akşam saatlerinde büyük bir korku yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.