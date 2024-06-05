  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı
Yaşam

Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 09:00:00 -
Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok şehirden yılan haberleri gelmeye başladı. Son olay ise Afyonkarahisar'da yaşandı.

Afyonkarahisar’da bir apartmanın içerisine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı. Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.

Lise bahçesinde yılan paniği
Lise bahçesinde yılan paniği

Yaşam

Lise bahçesinde yılan paniği


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane
Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Yaşam

Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Sislerin ardından saklı cennet: Yama Dağı Yaylası
Sislerin ardından saklı cennet: Yama Dağı Yaylası

Yaşam

Sislerin ardından saklı cennet: Yama Dağı Yaylası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23