Bu kez sivilleri hedef aldı! Taliban'dan katliam
Afganistan'da Taliban militanları, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili katletti.07 Mayıs 2019 Salı 15:55
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Farsi ilçesinde 14 sivili öldürdüğü bildirildi.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Farsi ilçesinin Berpol köyünde, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili öldürdüğünü belirtti.
Bazı sivillerin evleri ateşe verildi
Amarhil ayrıca, militanların bazı sivillerin evlerini ateşe verdiğini söyledi.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
YORUM YAZ