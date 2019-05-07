Bu kez sivilleri hedef aldı! Taliban'dan katliam Afganistan'da Taliban militanları, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili katletti.

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Farsi ilçesinde 14 sivili öldürdüğü bildirildi. Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Farsi ilçesinin Berpol köyünde, hükümet güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 sivili öldürdüğünü belirtti. Bazı sivillerin evleri ateşe verildi Amarhil ayrıca, militanların bazı sivillerin evlerini ateşe verdiğini söyledi. Konuyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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