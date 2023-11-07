  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Günlerdir dedikodular çalkalanıyordu! SGK’dan maaş alanlara haber var

Birçok ülkedeki yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldılar! ABD devi Türkiye'de üretip dünyaya gönderecek

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Günlerdir merak ediliyordu! Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Spor Bu kez sahada görmek istiyoruz! Arda Güler Braga maçı kadrosuna alındı!
Spor

Bu kez sahada görmek istiyoruz! Arda Güler Braga maçı kadrosuna alındı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:58:00 -
Bu kez sahada görmek istiyoruz! Arda Güler Braga maçı kadrosuna alındı!

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

18 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

Galatasaray, 4. Bayern Münih sınavına çıkıyor
Galatasaray, 4. Bayern Münih sınavına çıkıyor

Spor

Galatasaray, 4. Bayern Münih sınavına çıkıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!
Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!

Spor

Bayern Münih'te Galatasaray alarmı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23