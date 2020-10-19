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Gündem Bu kez koronavirüs değil! 15 köy karantinaya alındı
Gündem

Bu kez koronavirüs değil! 15 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bazı koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkınca 15 köy karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:56:00 -
Bu kez koronavirüs değil! 15 köy karantinaya alındı

Çanakkale Biga'nın Güvemalan köyünden Eray Orman'a ait küçük baş işletmede koyun keçi çiçek hastalığı çıktı. Biga İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada, "Bu sebeple Bozlar, Gerlengeç, Kepekli, İlyasalan, Koruoba, Ambaroba, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Sinekçi, Hacıpehlivan, Yenimahalle, Sazoba, Emirorman ve Sığırcık köyleri karantina altına alınmış olup, hayvan pazarımıza bu köylerden giriş ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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