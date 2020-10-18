Bu kez kıvırmadı! Kemal Kılıçdaroğlu Ermenistan’ı kınadı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.” Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde dün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi PM toplantısı 4,5 saat sürdü. PM’de, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra, pandeminin ekonomi, sağlık ve eğitime yönelik etkileri değerlendirildi.