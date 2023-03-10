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Yaşam Bu kez Karadeniz! Samsun'da deprem paniği
Yaşam

Bu kez Karadeniz! Samsun'da deprem paniği

Tüm Türkiye büyük bir deprem korkusu içerisinde. Son olarak Samsun'da peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 09:32:00 - 2023-03-10 09:36:48
Bu kez Karadeniz! Samsun'da deprem paniği

Karadeniz’de Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün Bafra açıkları sallanan Samsun’da bu kez Çarşamba açıklarında gece yarısı 3 farklı deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre ilk olarak saat 01.22’de 41.964 enlem 36.993 boylam üzerinde yerin 8 km altında, AFAD'a göre de yerin 19,2 km altında karaya 69,7 km uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çarşamba açıklarında 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.28’de 2.4 büyüklüğünde, saat 02.49 sıralarında ise 1.5 büyüklüğünde deprem oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen depremler Karadeniz’de de etkili olurken, dün de Samsun’un Bafra açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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