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Yerel Bu kez insan köpeği ısırdı
Yerel

Bu kez insan köpeği ısırdı

Antalya'da kucağındaki yavru köpeği ısırıp döverken görüntülenen daha sonra tartıştığı güvenlik görevlilerine saldırıp polise direnen kişi gözaltına alındı. Yavru köpek korumaya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:17:00 -
Bu kez insan köpeği ısırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda dün gece yürüyen A. Y.'nin, kucağındaki yavru köpeği ısırıp, dövdüğü görüldü.

Durumu fark eden bir kişi A. Y.'yi cep telefonuyla görüntüledi.

Çevredekilerin tepki gösterdiği A. Y., hızla bölgeden ayrıldı.

Daha sonra Manavgat Irmağı kenarına giden A. Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi de yönlendirildi. Bir süre polise de direnen A. Y., darp, polise mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

A. Y.'nin kucağındaki yavru köpek ise korumaya alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde ifade veren A. Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. A. Y.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürülen yavru köpeğin ise işlemlerinin ardından barınağa teslim edileceği belirtildi.

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