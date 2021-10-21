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Dünya Bu kez Fransa karıştı! Şimdi de gıda krizi başladı
Dünya

Bu kez Fransa karıştı! Şimdi de gıda krizi başladı

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin ardından şimdi de Fransa'da gıda krizi başladı. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere erişimde sorun yaşamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:43:00 -
Bu kez Fransa karıştı! Şimdi de gıda krizi başladı

Fransa kıtlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülkede, marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Bu durum ülke gündeminin de en çok konuştuğu konulardan biri oldu ve medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı. Öte yandan gıda krizine karşı Fransızların öfkesinin arttığı da manşetlere konu oldu.

Akaryakıtın ardından şimdi de gıda krizi

Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.


Kriz gazete manşetlerinde

Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.

Ülkede gıda sektöründe stoklar tükeniyor

Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.

Öte yandan Fransa'da gıda sorunu yaşayan vatandaşların öfkesinin arttığı da habere konu oldu.

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Yorumlar

midyat'lı

aç kalmaya mahkumlar, çünkü yüz yıllardır yüzbinlerce insan onların yüzünden açlıktan can veriyorlar.
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DRSN

FRANSAYA "PASTA GÖNDERELİM"
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