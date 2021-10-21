Bu kez Fransa karıştı! Şimdi de gıda krizi başladı
İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin ardından şimdi de Fransa'da gıda krizi başladı. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere erişimde sorun yaşamaya başladı.
Fransa kıtlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülkede, marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Bu durum ülke gündeminin de en çok konuştuğu konulardan biri oldu ve medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı. Öte yandan gıda krizine karşı Fransızların öfkesinin arttığı da manşetlere konu oldu.
Akaryakıtın ardından şimdi de gıda krizi
Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.
Kriz gazete manşetlerinde
Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.
Ülkede gıda sektöründe stoklar tükeniyor
Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.
Öte yandan Fransa'da gıda sorunu yaşayan vatandaşların öfkesinin arttığı da habere konu oldu.