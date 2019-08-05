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Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni bahane ettiler! Ne eşcinsel meraklısıymışsın be Cumhuriyet

CHP zihniyetinin sözcüsü Cumhuriyet gazetesi, eşcinselliğin yayılmasına ortam hazırlayan ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramını savunarak eşcinsel sapkınlığa arka çıkarken, birçok kadın tarafından olumlu karşılanan Kadın üniversitelerine karşı hazımsızlık örneği sergiliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:26
Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni bahane ettiler! Ne eşcinsel meraklısıymışsın be Cumhuriyet

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Milletin taleplerine, isteklerine ve tercihlerine karşı saygısız ve umursamaz tavırlarıyla milletin eleştiri odağına oturan Cumhuriyet gazetesi, eşcinselliğin meşrulaştırılmasının önünü açan ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramını savunmaya devam ediyor. ‘Gazete’nin Olaylar ve Görüşler isimli köşesinde yayınlanan bugünkü yazıda, kadınlar tarafından olumlu karşılanan ‘Kadın üniversitesi’ kurulmasının ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine’ aykırı olduğu savunuldu.

Devlet ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ni sağlamalıymış!

Bir süredir İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeyle birlikte hayatımızda büyük yer edinen ‘toplumsalcinsiyeteşitliği’ kavramının yasalarımızdan çıkarılması adına çeşitli faaliyetler düzenlenerek söz konusu sözleşmenin iptali isteniyor. Milletin her türlü tercihi ve talebine karşıt tutumuyla bilinen Cumhuriyet, bu kez de kaldırılması istenen ifadelerden biri olan ‘toplumsalcinsiyet eşitliği’ni savunuyor. İmzasız olarak yayınlanan ‘Olaylar ve görüşler’ isimli köşede ‘Kadın üniversitelerinin hukuki gerekçesi’ başlığıyla yayınlanan bugünkü yazıda, eşcinselliği meşrulaştırarak yayılmasını amaçlayan toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak adına şu ifadeler kullanıldı:

Kadın üniversiteleri ise, tekadamın kadın-erkek eşitliğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden fetvalarının bir ürünü olarak, tüm bu taahhütlerimizi hiçe sayan bir girişimdir.

Biliyorsunuz YÖK, Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni durdurdu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni web sitesinden kaldırdı. Yani iktidar, kanundaki ‘zorunluluk’ halini dinsel gerekçeler olarak anlıyor.

Devletin görevi, ‘toplumsal cinsiyet’ eşitsizliğiyle mücadele etmektir. Burada, altı tekrar tekrar çizilmesi gerekli nokta, cinslerin eşitliğine asıl dayanağın, Cumhuriyetin laik felsefesi olduğudur.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:26
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Cumhuriyet

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