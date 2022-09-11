Bu kek lezzetinden, komşular hasetinden çatlıyor! Yiyen herkes "Allah rızası için tarifini ver" diyor

Hem çayın hem kahvenin yanına en yakışan lezzetlerden biri olan atıştırmalıkların vazgeçilmezi kek herkesin en sevdiği hafif tatlı atıştırmalıkların arasında yer alıyor. Fakat her kek tarifini çayın yanına on dakikada yapıp koymak neredeyse mümkün değil.

Çay saatlerinde vazgeçilmeziniz olacak kolay, pratik ve hızlı hazırlanan bir tarif arıyorsanız babata keki tamda siz göre bir tarif. Çay saatlerinizde midenizi şenlendirecek mutfakla arası iyi olmayanların bile kolayca yapabileceği babata keki değişik ve sağlıklı içeriği ile de sizleri kendine hayran bırakacak. İşte mutfağınızın vazgeçilmezi olacak babata kekinin tarifi...

Babata keki için gereken malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1, 5 su bardağı Mısır unu

1 su bardağı normal un

İsteğe göre susam

Babata keki nasıl yapılır?

Derin bir kapta belirlenen miktarda yumurta ve şeker köpürene kadar iyice çırpılır. Ardından köpükümsü hale gelen yumurta ve şekere bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı tahin, bir su bardağı yoğurt eklenerek çırpılmaya devam edilir. bir buçuk su bardağı mısır unu, bir bardak un ve kabartmak için belirlenen miktarda kabartma tozu ve kabartıcı eklenir ve birbirine karışana kadar karıştırılır.

Hazırlanan hamur karışımı belirlenen kek kalıbına dökülür. 180 derecede ayarlanan önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika arası pişirilir. Kekin pişip pişmediğini kürdanla kontrol edebilirisiniz. Pişen kek fırından çıkartılıp dilenirse üstü tahin ile süslenir ve servis edilir. Afiyet olsun...