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Yerel Bu kediyi bulana 15 bin TL ödül!
Yerel

Bu kediyi bulana 15 bin TL ödül!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:13:00 -
Bu kediyi bulana 15 bin TL ödül!

Malatya’da yaşayan bir vatandaş, kaybolan kedisini bulana 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Yeşilyurt ilçesinde ikamet Caner Sarıgül’ün bir süre önce “Yumoş” adını verdiği kedisi kayıp oldu. Yumoş’u bulmak için günlerdir yoğun bir çaba sarf eden Caner Sarıgül sonuç alamayınca bu sefer kayıp kedisini buluna 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Yumoş’un Tecde Mahallesi , Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde kayıp ettiklerini ifade eden Caner Sarıgül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kayıp kedisini bulunan 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Kedisi Yumoş ile duygusal bir bağ kurduklarını aktaran Sarıgül, Yumoş'a yeniden kavuşmak için sabırsızlandığını kaydetti.

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