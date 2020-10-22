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Yerel Bu kazadan burunları bile kanamadan çıktılar
Yerel

Bu kazadan burunları bile kanamadan çıktılar

Samsun'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki ağaçlara çarptı. Feci kazada araç pert olurken, otomobilin içindeki vatandaşların burnu bile kanamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:34:00 -
Bu kazadan burunları bile kanamadan çıktılar

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Soner Şahin'in kullandığı 16 AFH 615 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden şerit değiştirmesiyle beraber sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Refüjdeki ağaçlara ve bariyerlere çarparak durabilen araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

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