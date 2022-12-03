Bu kavga Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası değil!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavga iki isim tarafından da yuvarlama cümlelerle inkar edilmeye çalışılsa da, ikili arasındaki gerilimin perde arkasında yelpaze daha da genişliyor.

Bu kavga Canan-Ekrem kavgası değil!

Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki ilk tartışma, İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimini takip eden süreçte yaşanmıştı.

O dönemde ikili arasında bir kitap sebebi ile kamuoyuna yansıyan gerilim, aslında şu anda kendilerini 6+1'li ittifakın 2023 cumhurbaşkanı adayı olarak kabullendirmeye çalışan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına giden seçim sürecindeki kampanyasını Necati Özkan yürütmüştü.

23 Haziran seçiminin hemen ardından Özkan'ın, "Kahramanın Son Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi" adlı kitabı çıktı. Kitapta Ekrem İmamoğlu'nun da bir önsözü yer aldı.

Kaftancıoğlu CHP Genel Merkezi adına tepki gösterdi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alarak aslında kendi adına değil CHP Genel Merkezi adına bir tepki sesi yükseltmişti. Kaftancıoğlu mesajında, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı, CHP Genel Merkezi’nden milletvekilleri Engin Altay ve Seyit Torun tarafından da retweet edildi.

Ekrem İmamoğlu, ilk açıklamasında partisinin tepkisini yumuşatmak için kitabın adında geçen "kahraman" ifadesinden "doğru bulmuyorum" diyerek rahatsızmış gibi davransa da, bir başka açıklamasında, Kaftancıoğlu'nu parti içi kriz çıkartmakla suçlamıştı.

"Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım."

CHP'de parti içi kriz çıkartan kitap hala raflardaki yerini koruyor!