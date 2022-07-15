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Gündem Bu kararla cuntacıların psikolojisini çökerttik
Gündem

Bu kararla cuntacıların psikolojisini çökerttik

15 Temmuz gecesi cuntacılara yönelik ilk yakalama kararını çıkararak adını demokrasi tarihine yazdıran Yargıda Birlik Platformu Başkanı Ömer Faruk Aydıner Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:33:00 -
Bu kararla cuntacıların psikolojisini çökerttik

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

15 Temmuz darbesi esnasında FETÖ’cülere yönelik Türkiye’deki ilk yakalama kararını çıkartan yargı camiasının yüz akı Yargıda Birlik Platformu Başkanı Ömer Faruk Aydıner, o geceyi ve Türk yargısının dik duruşunu Akit’e anlattı.

11 bin hakim ve savcı mensubu bulunan Yargıda Birlik Platformunun Başkanı Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şanlı direniş gecesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: Bakırköy Başsavcı vekiliydim. Ankara’dan arayan bir arkadaşım ‘Sıkıntı var’ dedi. Askeri bir hareketlilik olduğundan bahsetti. Sonra köprüde tankları görünce ‘Bir şey yapmamız lazım’ diye düşündüm. Bir işaret fişeği ateşlemeliydik. Adliyeye gidip yakalama çıkartmaya karar verdim. Ancak yolların darbeciler tarafından kesildiği yönünde bilgiler geliyordu. Çatalca Adliyesine yöneldim. Başsavcı arkadaşımızı arayarak, adliyeni kullanacağım dedim. Yakalama kararımızı yazdık. Kaçakçılıktan Sorumlu Şube Müdürü Feramuz Çetin’e bu kararı gönderdik. Sonra da WhatsApp gruplarında paylaştık. Ajanslara da servis edilmesiyle domino etkisine dönüştü.

Bu karar büyük moral oldu emniyet teşkilatımız ve halkımız için. “Devlet kurumları darbeye reaksiyon gösteriyor” dedi halkımız. Biz bir kahramanlık yapmadık. Biz görevimizi yaptık. Bu Anadolu’da işaret bekleyen savcılarımıza mesajdı. En önemlisi de cuntacılara yönelik ağır ve sert bir mesajdı. Bu da darbecilerin psikolojisini çökertti.”

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Yorumlar

Kocasolak

Yargı sistemi şu anda adalet dağıtmıyor. Fetönün itleri kıyıda köşede değil her yerdeler. Bir mahkeme müebbete karar veriyor diğeri AYNI DAVAYA beraat veriyor, adalet sistemi böyle olabilir mi?

Milli görüş mensubu

Neden 15 Temmuz için kurulan soruşturma kosyonuna birileri( mühim mevki sahipleri) resti çekip ben ifade vermiyorum dedi?gindüz saat 14.00' da yetkililerin haberi varken tedbir almadılar. Çok mühim sorumlulardan değil de birileri haberi bana eniştem verdi diyor? Diyanet işleri başkanı neden darbeden çoook önce bir mühim kurum da minarelerden sela okuma görevini aldı? Neden gece millet uykudayken değil de akşam saat 20'00' da darbe teşebbüsü başladı? Neden yetkililerin çocukları meydanlarda hiç görünmedi, tanklara garip gurebanın vatan sevdalısı çocukları saldırdı? Fetullah satılmışı darbe yapacak diye nasıl teşhis edilmedi mühim kurumlarca, mit genelkurmay vs. ?ergenekona, balyoza gerçekten kumpas mı kurulmuştu? Abd kafirinin ırakın kuzeyinde öldürdüğü (iyi de yapmış) iranlı generalin darbe öncesi ekibiyle ankarada olduğu haberleri sosyal medyada dolaşıyor doğrusu ne? Allah bu millete silah doğrultan hainleri kahru perişan etsin inşaallah. Allah bir daha bu millete darbeleri yaşatmasın. Hainlerin de cezalarını versin.
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