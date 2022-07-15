Bu kararla cuntacıların psikolojisini çökerttik

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

15 Temmuz darbesi esnasında FETÖ’cülere yönelik Türkiye’deki ilk yakalama kararını çıkartan yargı camiasının yüz akı Yargıda Birlik Platformu Başkanı Ömer Faruk Aydıner, o geceyi ve Türk yargısının dik duruşunu Akit’e anlattı.

11 bin hakim ve savcı mensubu bulunan Yargıda Birlik Platformunun Başkanı Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şanlı direniş gecesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: Bakırköy Başsavcı vekiliydim. Ankara’dan arayan bir arkadaşım ‘Sıkıntı var’ dedi. Askeri bir hareketlilik olduğundan bahsetti. Sonra köprüde tankları görünce ‘Bir şey yapmamız lazım’ diye düşündüm. Bir işaret fişeği ateşlemeliydik. Adliyeye gidip yakalama çıkartmaya karar verdim. Ancak yolların darbeciler tarafından kesildiği yönünde bilgiler geliyordu. Çatalca Adliyesine yöneldim. Başsavcı arkadaşımızı arayarak, adliyeni kullanacağım dedim. Yakalama kararımızı yazdık. Kaçakçılıktan Sorumlu Şube Müdürü Feramuz Çetin’e bu kararı gönderdik. Sonra da WhatsApp gruplarında paylaştık. Ajanslara da servis edilmesiyle domino etkisine dönüştü.

Bu karar büyük moral oldu emniyet teşkilatımız ve halkımız için. “Devlet kurumları darbeye reaksiyon gösteriyor” dedi halkımız. Biz bir kahramanlık yapmadık. Biz görevimizi yaptık. Bu Anadolu’da işaret bekleyen savcılarımıza mesajdı. En önemlisi de cuntacılara yönelik ağır ve sert bir mesajdı. Bu da darbecilerin psikolojisini çökertti.”