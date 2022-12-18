Bu kararı adil buluyor musunuz? Diye soruldu Cumhur İttifakı ne dedi?
Araştırma şirketi Türkiye Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını seçmenlere sordu. AK Parti ve MHP'li seçmenlerin çoğunluğu kararın adil olmadığını söyledi. Mahkemenin aldığı karardan Cumhur İttifakı’da rahatsız çıktı. Toplum, çıkan bu kararın İmamoğlu ve Akşener tarafından Kılıçdaroğlu’na yapılan bir operasyon olarak görüyor.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin yaptıkları Aralık ayı anket raporunu sosyal medyadan paylaştı.
Raporda; AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti ve CHP seçmenlerine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yer aldı.
İktidar ortağı olan AK Parti ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.
Anket sonucuna göre yüzdelik yanıtlar şöyle;
AK Parti seçmeni:
Evet adil buluyorum: 31.8
Hayır, karar adil değil: 35.9
Fikrim yok: 32.4
MHP seçmeni:
Evet adil buluyorum: 26.7
Hayır, karar adil değil: 52.2
Fikrim yok: 21.1
CHP seçmeni:
Evet adil buluyorum: 0.5
Hayır, karar adil değil: 96
Fikrim yok: 3.5
İYİ Parti seçmeni:
Evet adil buluyorum: 1.2
Hayır, karar adil değil: 93.9
Fikrim yok: 4.9
HDP seçmeni:
Evet adil buluyorum: 1
Hayır, karar adil değil: 97.1
Fikrim yok: 2