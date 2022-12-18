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Gündem Bu kararı adil buluyor musunuz? Diye soruldu Cumhur İttifakı ne dedi?
Gündem

Bu kararı adil buluyor musunuz? Diye soruldu Cumhur İttifakı ne dedi?

Araştırma şirketi Türkiye Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını seçmenlere sordu. AK Parti ve MHP'li seçmenlerin çoğunluğu kararın adil olmadığını söyledi. Mahkemenin aldığı karardan Cumhur İttifakı’da rahatsız çıktı. Toplum, çıkan bu kararın İmamoğlu ve Akşener tarafından Kılıçdaroğlu’na yapılan bir operasyon olarak görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 10:42:00 - 2022-12-18 10:50:53
Bu kararı adil buluyor musunuz? Diye soruldu Cumhur İttifakı ne dedi?

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin yaptıkları Aralık ayı anket raporunu sosyal medyadan paylaştı.

Raporda; AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti ve CHP seçmenlerine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yer aldı.

İktidar ortağı olan AK Parti ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.

Anket sonucuna göre yüzdelik yanıtlar şöyle;

AK Parti seçmeni:

Evet adil buluyorum: 31.8

Hayır, karar adil değil: 35.9

Fikrim yok: 32.4

MHP seçmeni:   

Evet adil buluyorum: 26.7

Hayır, karar adil değil: 52.2

Fikrim yok: 21.1

CHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 0.5

Hayır, karar adil değil: 96

Fikrim yok: 3.5

İYİ Parti seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1.2

Hayır, karar adil değil: 93.9

Fikrim yok: 4.9

HDP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1

Hayır, karar adil değil: 97.1

Fikrim yok: 2

5
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Yorumlar

Niye

Her gün yukarıya giden anketlerde de gördüler ki, imamoğlu ezip geçiyor. Önlem alınmasa saltanat elden gidecekti. Bunu savaşa çevirdikleri içinde, savaşta her yol mübahtır ilkesiyle bu kendilerinin bile güldüğü karar alındı. Buna adalet diyebilen bir insan nasıl bir ruh halindedir bilemem ancak bunun bir vebali olacaktır. Kulun yaptığı şaşar ancak yaradanın da bir adaleti var o şaşmaz.

Fatih

Musluman toplumlarda adil olmak çok önemlidir,ama maalesef son 20 yıldır o kadardır olmayan durumlar vardır, yeni cezası,yeni adliye sarayları yapılmasına rağmen hersey ortada maalesef layık olduğumuz yerde değiliz,elbet her zaman Allah'in adaleti tecelli eder,onun adaletinden kaçış yok...Herkes herseyin hesabını ona karşı mutlaka veririr,ilahi adalet mutlakatecelli eder.
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