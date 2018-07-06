Bu karar vicdanları yaraladı

Tarihe post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin cuntacıların yargılandığı davanın gerekçeli kararı, büyük tepki çekti. 28 Şubat dönemine ilişkin darbecilerin yargılandığı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın gerekçeli kararında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması, diğerlerinin beraat etmesi vicdanları rahatlatmadı. 28 şubat döneminde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yapan Erdal Ceylanoğlu’nun senelik iznini keserek 04 Şubat 1997 tarihinde bir gün önce alınan şifahi emirle tankları daha önce kullandıkları güzergahı terk ederek Sincan'ın en işlek Atatürk Caddesi’nde sabah ve akşam yürüttüğü, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen resmi belgelerle kesinleşirken, mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi eleştirildi. Ceylanoğlu’nunun berat kararı gerekçesinde, tankların yürütülmesi toplumun bir kesimi tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılanıp nitelendirildiği anlatıldı. Ceylanoğlu’nun o tarihte izinde olduğu fakat o gün saat 13:30 da görevinin başına döndüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, “Tankların bulunduğu bölgeye bizzat giderek denetlediği ve dönüş güzergahını belirlediğinin anlaşıldığı” dedi.

KAMU VİCDANI RAHATLAMADI

28 Şubat Platformu Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Demir, 28 Şubat mahkeme kararı kamu vicdanını rahatlatmaya yetmediğini ifade ederken, “28 Şubat’ın açık bir darbe olduğu mahkeme kararıyla ortaya konsa da, faillerine yapılan imtiyazlı muamele adalete gölge düşürmüş ve kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Mahkeme savcısının mütalaası ve talep ettiği cezalar verilebilmiş olsa idi kamunun adalete olan güveninin oluşması açısından daha iyi olurdu. Çünkü bu darbede direkt veya dolaylı olarak görev alan bazı darbeci subaylar için savcı ceza istemiş ancak mahkeme beraat vermiştir. Sanıkların karardan sonra salıverilmesi ise tam bir hukuk faciasıdır. Toplumda adeta infial oluşturmuştur. Karar, bundan sonraki darbecilerin hevesini kırmaya yetmemiştir” görüşünü dile getirdi.