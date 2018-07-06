0553 313 94 23

Bu karar vicdanları yaraladı

Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat dönemine ilişkin davada Sincan’da yürütülen tankların başında bulunan komutana verilen beraat tepki çekti. Mağdur avukatı Bülent Demir mahkeme kararının kamu vicdanını rahatlatmaya yetmediğini belirtti.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:09
Bu karar vicdanları yaraladı

Tarihe post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin cuntacıların yargılandığı davanın gerekçeli kararı, büyük tepki çekti. 28 Şubat dönemine ilişkin darbecilerin yargılandığı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın gerekçeli kararında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması, diğerlerinin beraat etmesi vicdanları rahatlatmadı. 28 şubat döneminde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanı olarak görev yapan Erdal Ceylanoğlu’nun senelik iznini keserek 04 Şubat 1997 tarihinde bir gün önce alınan şifahi emirle tankları daha önce kullandıkları güzergahı terk ederek Sincan'ın en işlek Atatürk Caddesi’nde sabah ve akşam yürüttüğü, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen resmi belgelerle kesinleşirken, mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi eleştirildi. Ceylanoğlu’nunun berat kararı gerekçesinde, tankların yürütülmesi toplumun bir kesimi tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılanıp nitelendirildiği anlatıldı. Ceylanoğlu’nun o tarihte izinde olduğu fakat o gün saat 13:30 da görevinin başına döndüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, “Tankların bulunduğu bölgeye bizzat giderek denetlediği ve dönüş güzergahını belirlediğinin anlaşıldığı” dedi.

KAMU VİCDANI RAHATLAMADI

28 Şubat Platformu Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Demir, 28 Şubat mahkeme kararı kamu vicdanını rahatlatmaya yetmediğini ifade ederken, “28 Şubat’ın açık bir  darbe olduğu mahkeme kararıyla ortaya konsa da, faillerine yapılan imtiyazlı muamele adalete gölge düşürmüş ve kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Mahkeme savcısının mütalaası ve talep ettiği cezalar verilebilmiş olsa idi kamunun adalete olan güveninin oluşması açısından daha iyi olurdu. Çünkü bu darbede direkt veya dolaylı olarak görev alan bazı darbeci subaylar için savcı ceza istemiş ancak mahkeme beraat vermiştir. Sanıkların karardan sonra salıverilmesi ise tam bir hukuk faciasıdır. Toplumda adeta infial oluşturmuştur. Karar, bundan sonraki darbecilerin hevesini kırmaya yetmemiştir” görüşünü dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:09
  1. Ankara
  2. kamu vicdanı
  3. 28 Şubat davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    1. İnfazların altından bakın ne çıktı!..
    2. Özel liselerin 2018 taban puanları ve..
    3. “Caydırıcı olacaktır”
    4. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? AK Parti..
    5. Yeni Bakanlar Kurulu pazartesi günü..
    6. Bursa'da FETÖ operasyonu: 30 abla..
    7. Sadece kimyasal hadım yetersiz
    8. 17 senelik sır cinayet çözüldü.....
    9. Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1..
    10. Figen Yüksekdağ tahliye mi edildi?
    11. Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi
    12. Mobil homolar provokasyon peşinde
    13. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin..
    14. Ceset bulundu, 17 yıllık cinayet..
    15. Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
    16. İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek..
    17. Sivas’ta polis plakadaki uyanıklığı..
    18. Kırklareli'nde FETÖ'nün hücre evi..
    19. Çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat..
    20. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor