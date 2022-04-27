Bu karar Soros’a şamar Yargı kuklayı değil kuklacıyı vurdu

Yavuz Selim İstanbul

Gezi Parkı kalkışmasıyla ilgili yargılama neticesinde verilen karar, olayın direniş değil darbe olduğunu tescillerken, yerli ve yabancı kamuoyundaki yansımaları manidar bulundu.

Türkiye’nin 52 yıl aradan sonra IMF’ye borcunu sıfırladığı, Dolar’ın 1,69 TL seviyesine kadar gerilediği, faizin % 4,5’e, enflasyonun % 6,1’e düştüğü, İstanbul’a üçüncü köprünün temelinin atıldığı, Kanal İstanbul projesine başlanıldığı Mayıs 2013’ün aydınlık günlerini karartmak isteyen şebekelerin başlattığı Gezi kalkışmasının hesabı hukuk nezdinde soruldu. Taksim’deki 3-5 ağaç bahanesiyle başlatılan ve 19 gün süren eylemlerde polis komiseri Mustafa Sarı şehit edildi, 900 polis yaralandı, Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi kuşatıldı, polis araçları yakılıp yıkıldı, kamu kurumlarına saldırıldı.

Yaktılar, yıktılar, ekonomiyi baltaladılar

Hükümeti düşürme gayesiyle hareket eden çapulcular 280 işyeri, 207 özel araç, 99 belediye otobüsü, 103 polis aracı, 1 polis merkezi, 11 AK Parti hizmet binası, yüzlerce otobüs durağı, trafik ışık ve levhaları, MOBESE kameraları, bankamatikler ve kaldırımlara ağır hasar verdi. Çapulcuların tahribatı nedeniyle yabancı yatırımcıların 8 milyar dolar çıkış yaptığı, Borsa İstanbul’da 3 ayda 164 milyar TL’lik gerileme oldu, faizler sadece Ocak 2014’te 550 puan arttı.

9 elebaşı hâlâ firari

Türkiye’nin ekonomik şahlanış döneminde iki ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen Gezi kalkışmasıyla ilgili sürdürülen yargılama, çeşitli safhaların ardından 9 yıl sonra neticelendi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 9 firarinin dosyasının ayrıldığı davada “Kızıl Soros” Osman Kavala’ya “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı ile birlikte 7 kişiye 18’er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Batı ajanlarına ağladı

Gezi kalkışmasında 24 saat canlı yayın yapan Haçlı Batı medyası, bağımsız yargının kararını “Adalet komedisi” manşetleriyle duyurarak, içimizdeki kuklalarının haline güldü.

İngiliz The Guardian ve The Independent gazetesi Kavala’yı “Hayırsever” olarak niteledi, ABD’li Wall Street Journal “Erdoğan muhalifine müebbet hapis cezası” yalanını başlık olarak attı. Fransız gazete Le Monde “adalet komedisi” başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Karar Soros’a şamar

Fondaş medya ise Gezi kalkışmasıyla ilgili terör odaklarıyla gerçekleştirilen hain eylemleri perdeleyip Türkiye bayrağının yer aldığı görseller kullanarak yargı kararını haberleştirdi. Hukukçular ve yazarlar, Siyonist Soros’un desteklediği bir kalkışmanın hem başarısızlıkla neticelenmesi hem de yargı önünde hesabının sorulmasının bağımsız yargımız için 15 Temmuz’un ardından bir milat daha olduğunu söylediler.