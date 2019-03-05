Bu karar Hollanda’yı sevindirir

Aile birliğini yerle bir eden uygulamalar devam ederken, bu uygulamaları daha da perçinleyen mahkeme kararları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda devletinin çocuğa el koyma kararına rağmen velayeti Hollanda’ya gitmek isteyen anneye veren mahkeme, Pedagog raporunda yer alan ‘Yüksek menfaati düşünüldüğünde babaya verilmesi uygundur’ şeklindeki ifadeye rağmen velayeti anneye vererek babaya aylık 600 lira nafaka ödemeye mahkum etti.

‘İlk davayı mahkeme reddetti’

Yaşanan süreci ve verilen kararı Akit’e anlatan baba Hakan Ç. “Evlenmeden önce eşim Hollanda’da ikamet ediyor ben de Türkiye’de yaşıyordum. 2010 yılında evlendik. 2013 yılında aile bu evliliğe karşı çıktı. Başta bu evlilik istenmiyordu zaten. Eşim Hollanda’dan kaçarak geldi. Ailesi sürekli olarak bize baskı yapmaya çalıştı. 2013 yılında eşim doğum yaptıktan 35 gün sonra çocuğumu da benden kopararak eşimi yanlarına aldılar. Daha sonra boşanma davası açıldı. Açılan ilk dava benim gerekçelerimi sunmamdan dolayı red olundu. Bu dava İzmir’de red olduktan sonra aynı nedenle dava açamadıklarından dolayı Ankara’da usulsüzlük davası açıldı. O davada da benim sürekli olarak delil sunmama rağmen kadının beyanı esas alındı” diye konuştu.

‘Hollanda devleti çocuğa el koyarım diyor’

“Eşimin ailesinin amacı davayı bitirip bir an önce Hollanda’ya dönmekti” ifadelerini kullanan Hakan Ç. “Ben olayı yüksek mahkemeye götürdüm. Dava dosyasının içerisine Hollanda devletinden gelen bir evrak eklendi. Evrakta çocuğumun babasının belirsiz olduğu, yani Hollanda devleti tarafından bilinmediği ve Hollanda’ya dönmesi durumunda yeterli koşullar sağlanamaması ve annenin borçları nedeniyle devletin çocuğa el koyacağı belirtiliyor. Bu belgeye rağmen velayet yine anneye verildi. Karşı taraf mahkemeye ‘Biz Hollanda’ya geri dönmeyeceğiz’ diyerek çocuğun velayetini almasına rağmen, pasaportların çıkarıldığını ve çocuğumun Hollanda’ya götürülmek istendiğini biliyorum. Karşı taraf Hollanda devletinin bu yönde bir kararı olmasına rağmen mahkemeye benim çocuğumu görmeye gitmediğimi belirterek çocuğu yurtdışına çıkarmak için başvuruda bulunmuş. Ben işsizim, eski eşime 600 lira nafaka ödüyorum. Çocuğumun velayeti eski eşime verildi. Çocuğumda Hollanda devletinin el koyacağını belirtmesine rağmen Hollanda’ya götürülmek isteniyor” dedi.

‘Çocuğun babaya verilmesi gerekir’

Pedagog raporunda yer alan ifadelere rağmen velayetin anneye verilmesini anlayamadığını belirten Hakan Ç. “Pedagog raporunda ‘Yüksek menfaati düşünüldüğünde babaya verilmesi uygundur. Verilmemesi durumunda da karşı tarafında yabancı uyruğa geçme durumundan dolayı muhakkak ortak velayete hükmedilmelidir’ şeklinde ifade var. Bu rapora rağmen velayet tek taraflı olarak karşı tarafa verildi. Çocuğumun Hollanda’ya gitmesi durumunda benim oraya gidip kızımı görme şansım yok. Orada bana karşı devlete başvurarak vize almama engel oluyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetemiz Akit gündeme taşımaya devam ediyor

Haçlı Batı’nın her defasında Türk-Müslüman çocuklarına yaptıkları zulümleri gazetemiz Akit gündemde tutarak, yetkilileri göreve çağırmıştı.