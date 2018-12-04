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Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

04 Aralık 2018 Salı 14:52
Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)

Mustafa Akkuş

Ne niyetle çıkarıldı bilemem ama,

Bu yasa erkeğe hepten zulümdür

Sebep olur daha büyük kedere gama,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Boşanmayı artırır,  yuvalar yıkar,

Şu yasa erkeklerin ümüğün sıkar,

Eminim ki icat eden gülerek bakar,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Ömür boyu nafaka ne cazip şeydir!

Mağdur olan onu yine ödeyen beydir,

Yasa çıkalı bu böyledir zulüm epeydir,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Kadınların  bir sözü delil sayılır,

Nice masum insana böyle kıyılır,

Bilmiyorum gafiller ne gün ayılır,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:52
  1. Mustafa Akkuş
  2. Boşanma
  3. nafaka

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