Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)
Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.04 Aralık 2018 Salı 14:52
Mustafa Akkuş
Ne niyetle çıkarıldı bilemem ama,
Bu yasa erkeğe hepten zulümdür
Sebep olur daha büyük kedere gama,
Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!
*
Boşanmayı artırır, yuvalar yıkar,
Şu yasa erkeklerin ümüğün sıkar,
Eminim ki icat eden gülerek bakar,
Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!
*
Ömür boyu nafaka ne cazip şeydir!
Mağdur olan onu yine ödeyen beydir,
Yasa çıkalı bu böyledir zulüm epeydir,
Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!
*
Kadınların bir sözü delil sayılır,
Nice masum insana böyle kıyılır,
Bilmiyorum gafiller ne gün ayılır,
Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!
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