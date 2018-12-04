Bu kanun erkeğe hepten zulümdür (6284)

Mustafa Akkuş

Ne niyetle çıkarıldı bilemem ama,

Bu yasa erkeğe hepten zulümdür

Sebep olur daha büyük kedere gama,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Boşanmayı artırır, yuvalar yıkar,

Şu yasa erkeklerin ümüğün sıkar,

Eminim ki icat eden gülerek bakar,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Ömür boyu nafaka ne cazip şeydir!

Mağdur olan onu yine ödeyen beydir,

Yasa çıkalı bu böyledir zulüm epeydir,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!

*

Kadınların bir sözü delil sayılır,

Nice masum insana böyle kıyılır,

Bilmiyorum gafiller ne gün ayılır,

Bu kanun ki erkeğe hepten zulümdür!