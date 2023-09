Bu kafede fiyatları müşteriler belirliyor

Arz-talep dengesine göre fiyatların sürekli değişiklik gösterdiği borsa kafenin sahibi Ahmet Burak Çakmak, insanların mutlu olabilmesi için alışılmışın dışında bir hayata ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini bu yüzden ‘Değişim, fırsattır’ sloganıyla yola çıktığını belirtti. Kafede satılan içeceklerin fiyatlarında hazırlanan bir sistem ile müşterilerin içeceklerini daha uyguna alma fırsatları oluşturuluyor.

“Değişim fırsatları oluşturarak insanlara ürünleri daha uyguna alma fırsatları oluşturduk”

Ankara’nın Çankaya ilçesi Arjantin Mahallesi'nde bulunan bir kafenin sahibi Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Ahmet Burak Çakmak, borsa konseptli kafeyi Kahramanmaraş’ta 3 yıldır sürdürdüğünü belirterek, “Arz talep dengesine göre müşterilere fırsatlar oluşturan bir konseptimiz var. Yapılan her satışta müşterilere fırsatlar oluşturuyoruz. İnsanların mutlu olabilmesi için alışılmışın dışında bir hayata ihtiyaç duyduğunu fark ettim. ‘Değişim, fırsattır’ sloganıyla yola çıktık. Değişim fırsatları oluşturarak insanlara ürünleri daha uyguna alma fırsatları oluşturduk. Sattığımız ürünlerde ufak fiyat değişimleri yapıyoruz. İnsanların deyimiyle borsa mantığını uyguluyoruz. Ürün çeşitliliğini arttırmak için 3 yıldır gelen her müşteriyi analiz ederek bir yelpaze oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz. İnsanlara farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Standart olan kahvelere ve içeceklere farklılıklar katarak yeni lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz. Neredeyse her müşteriye hitap ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatların anlık değişmesinden insanların mutlu olacağını düşündüm”

Değişimin mutluluk getirdiğini fark ettiğini ve bu yüzden böyle bir sistem oluşturduğunu vurgulayan Çakmak, “Bir şeylerin değişmeden mutlu olamadığımı fark ettiğimde bu fikri buldum. Çok güzel bir hayat standartlarında olan bir insan bile bir şeylerin değişmesini talep ediyor ve bunun için çabalıyor. Bu süreçte de kafedeki fiyatların anlık değişmesinden insanların mutlu olacağını düşündüğüm için bu sistemi kurdum. Talep arttıkça fiyatın arttığı bir sistemimiz yok. Talep arttıkça biz de arzı arttırıyoruz. Bu yüzden fiyatlar daha da aşağı düşüyor. Tamamen müşteri odaklı bir algoritma kurduk. Örneğin 5 kişilik bir arkadaş grubu kafemize geldiğinde her biri ürünleri farklı fiyattan alıyor. Böylece biz onlara bir heyecan ve farklılık sunmuş oluyoruz. Siparişi ilk veren bir müşteri arkasından gelen müşterinin aldığı ürünün fiyatını etkiliyor” açıklamalarında bulundu.

“En çok hoşumuza giden öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanmaları”

Kafenin öğrencilerin ders çalışabilmeleri için özel tasarlandığını ve gelen öğrencilerin içeceklerini uygun bir fiyattan almalarından kaynaklı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Çakmak şu sözleri kaydetti:

“Burayı en çok öğrenciler ders çalışmak için tercih ediyorlar. Bizim de en çok hoşumuza giden öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanmaları. Müşteriler anlık oluşan fırsatları yakalayarak içeceklerini daha ucuza alabiliyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. 74 liralık bir ürün 50 liraya düştüğünde ve müşteri de bunu değerlendirince çok mutlu oluyoruz. Fırsatları yakalamak isteyenler genelde öğrenciler olduğu için öğrenci odaklı bir kafe diyebiliriz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca ‘Borsa Kafe’nin sahibi Ahmet Burak Çakmak, Arjantin Caddesi'nde açtığı şubenin ardından gelen yorumların çok güzel olduğunu ve Ankara’da 2 şube daha açmak için hazırlıklar yaptığını, önümüzdeki günlerde Ankara’da toplamda 3 şube ile hizmet vereceğini belirtti.