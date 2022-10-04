Bu kafayla işin zor Valerian Hocam!
Günlerdir şişirilen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi herhalde haftanın en sıkıcı maçı olarak hafızalarda yerimizi aldı..
Günlerdir şişirilen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi herhalde haftanın en sıkıcı maçı olarak hafızalarda yerimizi aldı..
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